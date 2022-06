Além da Ilusão

Augusta e Violeta interrompem a briga de Isadora e Iolanda. Julinha e Margô se enfrentam durante a exibição da radionovela, e Leopoldo se desespera. Úrsula prepara uma bebida afrodisíaca para Eugênio. Joaquim revela a Mariana, anonimamente, que Isadora dormiu com Rafael antes de se casar com ele. Letícia se defende da injustiça com uma carta do jornal. Tenório sofre com dor no ouvido. Eugênio beija Violeta. Olívia questiona Fátima e Benê sobre sua verdadeira história. Mariana revela, em seu programa de fofocas, que Isadora dormiu com Rafael.



Cara e Coragem

Pat, Moa e Ítalo entram embaixo do caminhão para invadir a empresa. Rico procura Martha e apresenta seus planos para a empresária. Ítalo tenta abrir o cofre na sala da presidência. Gustavo e Teca descobrem que Bob doou a tela que ganhou para o leilão beneficente e ficam intrigados. Olívia apresenta Anita para Duarte, que comenta sobre sua semelhança com Clarice. Rico e Martha conversam na sala da presidência e Rico reconhece Ítalo tentando se esconder. Danilo pensa em conversar com Bob sobre a tela que ele doou para o leilão. Ítalo abre o cofre e Pat encontra uma foto de Clarice com um grupo de mulheres vestidas com a mesma roupa com que ela foi encontrada morta, o terninho laranja. Ítalo se irrita ao descobrir que Pat e Moa deixaram uma pista da invasão do grupo à SG. Danilo descobre a farsa de Bob Wright. Pat mostra a foto que encontrou no cofre de Clarice para Rico.



Pantanal

Tenório finge para Maria Bruaca que Zuleica lavou suas roupas. Irma diz a José Lucas que gosta do peão. Tadeu sente ciúmes de Guta, ao saber que a namorada saiu com Alcides. José Leôncio sente orgulho de Jove. Maria Bruaca pressiona Tenório a se decidir entre ela e Zuleica. Marcelo insiste para Zuleica convencer Tenório a deixá-lo ir para a fazenda. Alcides cobra de Tenório as terras que o patrão prometeu. Irma se sente embaraçada quando Filó a incentiva a conquistar José Lucas. José Lucas comenta com Trindade que Juma também se sente atraída por ele. José Leôncio sente orgulho de Jove ao voar no avião pilotado pelo filho.