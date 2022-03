Além da Ilusão

Eugênio exige que Joaquim resolva o problema do tanque de tratamento da fábrica. Isadora confessa a Heloísa que se surpreendeu com Rafael. Heloísa sofre com a lembrança de sua filha. Arminda questiona Inácio sobre a mãe de Clarinha. Lorenzo e Bento enfrentam Padilha, e Bento perde o direito de ver Letícia. Davi afirma a Augusta que ajudará os moradores da vila. Davi e Isadora sugerem que as pessoas se alojem no antigo galpão até que a questão dos drenos da fábrica seja reparada. Benê sente dor no estômago. Joaquim teme que sua falcatrua seja descoberta por Eugênio. Joaquim briga com Davi por causa de Isadora.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Flávia/Guilherme tenta embriagar Tucão. Guilherme/Flávia proíbe Celina de participar do jantar. Flávia/Guilherme sabota a bebida de Tucão. Carmem mente sobre sua família para Paula/Neném. Neném/Paula conversa com Bianca sobre Cabeça. Flávia/Guilherme consegue fugir de Tucão. Rose aceita trabalhar na ala pediátrica, e Guilherme/Flávia fica irritado. Leona fala com Pink sobre Gabriel. Roni conspira com Edson e Tetê contra Neném e Osvaldo. Rose flagra Guilherme/Flávia e Flávia/Guilherme juntos. Leona prova a Paula/Neném que Carmem mentiu sobre a família. Sem querer, Neném/Paula provoca um acidente em seu pé.



Um Lugar ao Sol

Thaiane e Lara ficam apreensivas com a intenção de Noca de querer conversar com Jerônimo. Rebeca confessa a Ilana que está com ciúmes da relação de Edgar com Cecília. Breno pede desculpas a Júlia por não ter aparecido no encontro que marcaram. Bárbara segue Christian/Renato de carro com a filha e acaba flagrando o marido conversando com Érica.

NOVELAS / RESUMOS DO DIA