Além da Ilusão

Úrsula e Eugênio vão à fazenda, e Heloísa é obrigada a dar seu bebê para eles. Isadora implora para que Diniz ajude Davi. Margô descobre que Úrsula pegou o filho de Heloísa e decide contar para Eugênio e Joaquim o que sabe sobre a vilã. Santa obriga Constantino e Julinha a pedirem perdão a Inácio e Geraldo. Margô revela como Úrsula roubou Joaquim e enganou o pai de Eugênio. Letícia se declara para Bento. Joaquim enfrenta Úrsula e leva o bebê de volta para Heloísa. Artur chega com notícias sobre o processo de Davi.



Cara e Coragem

Ítalo revela a Anita que tinha um relacionamento com Clarice. Lou convida Rico para almoçar. Regina, Leonardo e Danilo analisam as fotos da sala de inteligência. Lou e Rico se beijam pela primeira vez. Jonathan afirma a Pat que Ítalo não matou Clarice. Jéssica avisa a Duarte que Lou e Rico estão juntos. Pat e Alfredo conversam com Gui e Sossô sobre a separação. Chega o dia da audiência da guarda de Chiquinho. Jéssica convence Lucas de que não tem namorado e os dois se beijam. Lou conta para Olívia que beijou Rico. Anita encontra fotos de Jonathan com Clarice.



Pantanal

Roberto desconfia de Zuleica. Irma estranha a frieza na recepção de Trindade. Zuleica deixa claro a Tenório sua opinião sobre os direitos de Maria Bruaca. Alcides avisa a Maria Bruaca que pensa em tirar a vida de Tenório. Érica comunica ao pai que sofreu um aborto espontâneo e esconde a verdade de José Lucas. Tenório se nega a vender a fazenda para José Leôncio. Alcides e Maria Bruaca vão à tapera de Juma.