Mar do Sertão

Deodora se abraça ao Coronel e afirma que Pajeú queria tirar a vida dela. José e Tertulinho conversam sobre o Coronel, e Xaviera fica satisfeita. Tertulinho esconde de José seu plano de interditar o pai. Candoca chama Pajeú à razão e o jagunço confessa seu amor doentio por Deodora. Márcio Castro provoca Lorena, que convence o sargento Venâncio a prender o advogado. O Coronel confronta as mentiras de Deodora. Timbó e Dom Tião se unem contra Floro e Vespertino. O Coronel anuncia a Tertulinho e José que decidiu doar seu patrimônio aos dois.



Vai na Fé!

Jenifer vê Yuri sendo levado na viatura. Na delegacia, vítima reconhece Yuri entre suspeitos. Carlão questiona Sol se ela estava gostando de estar em cima do palco. Na igreja, pessoas comentam o vídeo dela dançando. Duda briga com outra menina. Vitinho diz a Lui e Wilma que vídeo de Sol viralizou. Sol vai com Carlão à casa de Lui Lorenzo receber o cachê, mas Lui diz que vai lhe dar um contrato. Ela fica surpresa.



Travessia

Brisa vai atrás de Oto na delegacia. Núbia fica sabendo por Rose que Oto foi para a delegacia e conta para Ari. Brisa pede a Oto que desista da confissão, com medo de perder a guarda do filho. O advogado de Oto decide adiar a confissão do cliente. Cidália avisa a Dante e a Sara que não poderá ajudá-los no acesso aos documentos do hospital. Guerra oferece um acordo a Oto, para permitir a acusação de Moretti como único responsável pelo crime de hackeamento. Guerra elogia Ari para Cidália. Cidália alerta Guerra para a possibilidade de Chiara procurar por Moretti.