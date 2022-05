Além da Ilusão

Davi salva Joaquim. Heloísa consola Olívia. Fátima disfarça quando Olívia a questiona sobre os segredos que esconde. Violeta afirma que vai separar Isadora de Nelsinho. Úrsula e Margô invadem a casa de Constantino. Leopoldo muda o visual de Inácio. Silvana se declara para Bento. Violeta teme que Matias descubra sobre o envolvimento de Isadora com Nelsinho. IArminda não reconhece Inácio e se encanta com seu novo visual. Joaquim fala para Matias sobre Isadora e o Juiz vai atrás da filha no Bar de Giovanna.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Rose discute com Paula, que vai embora furiosa. Flávia se recusa a falar sobre Eliete. Tuninha e Nilton sentem medo de Paula. Guilherme se reconcilia com Celina. Rose pede para ter outro filho com Neném. Nedda expulsa Osvaldo de casa e corta relações com Jandira e Betina. Cora fica tensa ao saber que Roni encontrou os homens que atacaram Tina. Paula afirma que vencerá Carmem. Murilo, Pink, Blue, Goldie, Leco e Neco se apresentam em um programa de TV. Guilherme afirma para Neném que será o escolhido pela Morte.



Pantanal

Madeleine acusa Gustavo de tê-la traído com Nayara. Irma não acredita quando Madeleine diz à irmã que vai reconquistar José Leôncio. Levi confronta Muda. Filó flagra Levi com Muda e manda a moça se decidir entre o peão e Tibério. Madeleine e Irma discutem. Juma pede a Jove que não fale mais em ir embora. José Lucas está disposto a encontrar seu caminhão e fazer justiça. Muda deixa claro para Tibério que não gosta do peão da forma como ele gostaria. Muda beija Levi e revela ao peão o seu objetivo de vingança. Trindade aconselha Tibério a mandar Levi embora. José Lucas ajuda o caminhoneiro que lhe dá carona, rumo ao Paraguai.