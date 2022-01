Malhação

Luiz consegue se livrar de Gael. Duca comenta com Dalva que pensa em abrir sua própria academia. Bianca acredita que Nat pode estar ligada a Lobão. Karina desfaz o mal-entendido sobre sua suposta gravidez, e Pedro e Delma ficam aliviados. Jeff parte para sua turnê com a companhia de dança de Fly. Gael recebe uma ordem de despejo de sua academia. Nat leva Duca até a Khan e Lobão surpreende o lutador.

Nos Tempos do Imperador

Solano obriga Pilar a cuidar dos soldados feridos do Paraguai. Samuel afirma a Bernardinho que apenas Salustiano pode provar sua inocência. O beato Salustiano é saudado durante sua caminhada. Dominique se aproxima de Teresa, e Luísa sente ciúmes. Lupita aconselha Lota a trabalhar para ganhar dinheiro. Pilar ouve quando Solano comenta sobre seu amigo brasileiro, mas Elisa alerta a prisioneira. Clemência cuida de Vitória. Tonico atormenta Dolores com seus planos para Mercedes. Tonico é chamado ao gabinete de Pedro.

Quanto Mais Vida, Melhor

Neném e Rose conversam sobre o passado, e Guilherme se enfurece. Paula discute com Flávia. Murilo pensa em Ingrid. Tina vê Bianca próxima a Cabeça e fica animada. Prado prende Odaílson. Neném não atende uma ligação de Paula e Guilherme acredita ainda mais no caso entre eles. Paula descobre que Neném e Rose tiveram um romance no passado. Murilo diz a Vanda que quer esquecer Flávia. Osvaldo e Nedda se beijam. Ingrid sofre olhando a foto de Murilo. Tina e Tigrão se beijam, e Soraia se entristece. Vanda beija Murilo. Paula tem um mau pressentimento. Neném e Rose se beijam, e Guilherme assiste a tudo pela câmera de Nunes.

Um Lugar ao Sol

Mateus termina o casamento com Lara. Noca recebe uma ligação telefônica misteriosa. Geize e Dalva estranham quando Noca lhes comunica que vai ao enterro de uma amiga. Ravi entrega o dinheiro que Christian/Renato lhe deu para Inácia deixar Yasmin com ele. Elenice fica desconcertada quando Santiago lhe diz que Christian/Renato é jovem para assumir a empresa. Christian/Renato diz a Bárbara que Túlio acabará com a Redentor, caso Santiago lhe passe o cargo de presidente da empresa. Rebeca nota a cumplicidade de Ilana e Gabriela. Lara procura Christian/Renato, dizendo que precisa conversar com o rapaz.