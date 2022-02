Nos Tempos do Imperador

Tonico foge com Dominique, e Borges o observa de longe. Isabel se desculpa por ter viajado sem avisar Teresa. Samuel e Pilar encontram Salustiano. Nélio localiza Mercedes. Tonico é perseguido durante a fuga com Dominique e acaba atingido na mão. Salustiano finge não reconhecer Samuel. Cansado, Caxias diz a Pedro que não quer mais ser comandante das Forças Brasileiras. Justina vai ao quilombo se encontrar com Guebo. Lota se emociona ao conhecer Mercedes. Salustiano reflete sobre dizer a verdade a Samuel.

Quanto Mais Vida, Melhor

Paula conta para Carmem o que houve na noite em que Celso morreu. Rose e Neném pensam um no outro. Flávia descobre que Juca voltou a jogar. Nedda repreende Roni por sua atitudes. Guilherme fala mal de Rose para Tigrão. Ingrid e Tuninha se preocupam com o estado de Paula. Flávia se compromete a ajudar Odete. Paula pede para se encontrar com Neném. Guilherme avisa que Joana comandará a ala pediátrica da clínica. Celina se assusta com o comportamento de Rose. Tigrão culpa a mãe pelo fim de sua família. Neném conta para Osvaldo que abandonará Paula. Guilherme vê a morte durante uma operação e trava. Paula passa mal e Flávia se assusta.

Um Lugar ao Sol

Ilana termina seu relacionamento com Breno. Lara diz a Ravi que não quer mais se afastar do amigo. Nicole conta a Cecília que foi Bárbara quem armou o perfil de Érica no site de relacionamento. Érica manda Stephany devolver tudo que pegou na casa de Santiago. Stephany repreende Roney por ter pegado as joias de Érica. Cecília se sente traída ao saber que Rebeca contou a Santiago sobre o que aconteceu entre ela e Breno, e acaba contando ao avô sobre a armação de Bárbara.