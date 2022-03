Magazine Confira o resumo das novelas desta quarta-feira, 2 de março de 2022

Além da Ilusão Davi desperta Isadora. Joaquim fica transtornado com o atraso da noiva e Eugênio tenta acalmá-lo. Bento paga uma parte de sua dívida com Lorenzo, ainda que à revelia do amigo. Joaquim tem uma crise de ciúmes ao descobrir que Davi ajudou Isadora. Giovanna comenta com Benê sua preocupação com Lorenzo. Por insistência de Eugênio, Joaquim pede desculpas a Davi...