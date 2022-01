Malhação

Nat afirma a Duca que ele lhe fez mal, e o lutador acusa Lobão. Nat pede para lutar com Duca sozinha, mas fica confusa com tudo o que o rapaz lhe diz. Nando revela a Gael e Edgard que foi enganado por Josefina. Jade incentiva Bianca a ligar para Duca. Luiz foge de Lobão. Nat se vira contra Lobão. Bianca avisa a Gael que Duca e Nat estão em perigo. Joaquina confessa que é irmã de Josefina e todos se unem para retomar a fábrica. Gael chega com a polícia à Khan, mas Lobão acerta um golpe contra Duca e consegue escapar. Nat beija Duca, que desperta, e Bianca vê os dois.

Nos Tempos do Imperador

Tonico se surpreende ao ver Nélio vivo. Pedro pede que Tonico se explique quanto às acusações de Nélio. Tonico comenta com Borges que Nélio afirmou ter uma testemunha de seu acidente. Adelaide conta a Lota como salvou Nélio. Isabel se culpa por temer que Pedro Augusto tome o trono de seu futuro filho. Dominique provoca Luísa. Vitória tem uma crise de ciúmes de Clemência com Alberto. Elisa conversa com Pilar. Lota tem uma ideia para descobrir o paradeiro de Dolores. Dominique afirma saber que Luísa é amante de Pedro.

Quanto Mais Vida, Melhor

Guilherme não consegue se conter e parte para cima de Neném, assim que esposa se afasta. Daniel tranca Celina no quarto. Rose surpreende Guilherme ao contar sobre sua história com Neném. Vanda beija Murilo, que a dispensa. Gabriel discute com Carmem por causa de Flávia. Neném descobre que sua família já sabe sobre seu passado com Rose. Gabriel procura Flávia no apartamento de Paula. Guilherme ouve Rose afirmar para Tigrão que quer ficar com ele. Flávia e Gabriel se reconciliam. Gabriel enfrenta Carmem para ficar com Flávia. Neném e Paula se beijam. Rose implora que Guilherme fique com ela.

Um Lugar ao Sol

Lara deixa claro para Christian/Renato que o acordo entre eles está encerrado. Jerônimo acode Noca que desmaia. Thaiane reclama com Neuza de não ser reconhecida como filha por Jerônimo. Ravi fica empolgado com o convite de Lara para trabalhar no restaurante. Christian/Renato pede a Ravi que esqueça Lara. Sueli insiste para Noca se aproximar de Jerônimo. Lara pede a Christian/Renato que se afaste de sua vida. Thaiane consegue com Sueli informações de onde fica o restaurante de Noca e decide ir para o Rio de Janeiro.