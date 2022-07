Além da Ilusão

Davi ouve Iolanda marcar um encontro com Joaquim. Bartolomeu morre, e Leônidas se emociona. Benê ajuda Violeta a salvar a fazenda. Isadora decide conversar com Davi. Úrsula dá dinheiro a Abel. Davi fala para Isadora sobre o encontro que Iolanda marcou com Joaquim e tem uma ideia para que a moça acredite nele. Heloísa aconselha Isadora a investigar o caso de Joaquim e Iolanda. Benê se incomoda com o carinho de Matias com Olívia. Tenório descobre que sua prima e o marido foram presos. Isadora vê Joaquim e Iolanda aos beijos.



Cara e Coragem

Andréa e Moa passam a noite juntos. Nadir cobra satisfações de Pat ao ver sua reação diante das fotos de Moa e Andréa. Moa visita Alfredo no hospital. Joca reclama da insistência de Lou em querer se aproximar de Pat. Renan pensa em se vingar de Lou por achar que está sendo maltratado por ela. Moa consola Pat ao saber do diagnóstico de Alfredo. Jéssica desfruta do luxo da casa de Bob Wright. Andréa reposta em sua rede social uma matéria sobre seu romance com Moa e a Coragem.com começa a ganhar fama. Regina manipula uma situação na frente de Martha para obrigar Leonardo a formalizar o noivado com ela. Ítalo conta para Moa que Pat faz parte do grupo de mulheres de Andréa. Pat se assusta quando uma das mulheres do grupo ameaça um homem para vingar uma das sócias.



Pantanal

Tenório volta atrás e desarma Alcides. Mariana fica assustada ao saber que Jove foi jurado de morte por Alcides. Alcides pede a Tenório sua arma de volta, prometendo matar Jove e José Leôncio para ele e o patrão tomarem as terras do fazendeiro. José Leôncio pede a Jove que use a arma em sua cinta. Jove diz a José Leôncio que pretende conversar com Alcides. Trindade comenta com Irma sua preocupação com Tibério. José Leôncio e Tadeu flagram Trindade e Irma juntos. Tenório descobre que Alcides está tendo um caso com Maria Bruaca. Tenório anuncia que pensa em trazer Zuleica e os outros filhos para a fazenda.