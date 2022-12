Mar do Sertão

Xaviera e Firmino se preocupam com a conclusão a que chegam depois de encontrar o documento na casa de Tertulinho. Vespertino afirma a Mirinho que cobrará do Coronel a vergonha que passou. Tertulinho descobre que o documento de Rivaldo sumiu, e Deodora culpa Xaviera. Lorena recebe flores de um admirador secreto. Xaviera conta para Tertulinho que Pajeú estava em sua casa com Deodora. Candoca e José brigam. Quintilha aconselha Márcio Castro a comprar um teste de gravidez para Cira. Tertulinho flagra Deodora e Pajeú juntos. Timbó perde a medalhinha que era de seu pai e que iria dar para José. Manduca chega para ajudar a construir a nova casa, surpreendendo José.



Cara e Coragem

Pat não responde Moa e desconversa, deixando o parceiro desconfiado. Lou se emociona com Joca. Regina demite Luana. Rômulo convida Pat para jantar, e Moa fica irritado. Leonardo se aconselha com Jéssica. Ítalo mostra para Moa o que descobriu sobre Rômulo. Rômulo tenta persuadir Pat a deixar de ser dublê.Jarbas confessa a Ítalo que está interessado em Margareth. Duarte e Andréa trocam implicâncias na padaria de Milton. Pat confidencia a Lou que Sossô não é filha biológica de Alfredo. Jéssica depõe sobre Bob Wright para Marcela e Paulo. Danilo tem um pesadelo com o pai de Clarice. Clarice pede para Luana ajudá-la a entrar no apartamento de Jonathan.



Travessia

Oto convence Brisa a informar à advogada que concorda com seu depoimento para o Juiz. Moretti conta a Stenio que é possível que ele tenha um filho. Isa conta à família que Theo ganha dinheiro com jogo de computador. Cidália avisa a Guerra que a licitação dos casarões foi aberta, e revela ao empresário que acha Ari perigoso. Talita fica chocada ao saber que Ari apoiará o projeto dos casarões de Guerra. Brisa avisa a Oto que o Juiz marcou a audiência com ele. Oto pede a seu amigo piloto que ampare Brisa, caso ele venha a ser preso. Dante mostra a foto de Débora para Cidália, com a certeza de que a assessora de Guerra se lembrará da amiga de Sara.