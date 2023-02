Mar do Sertão

Deodora se faz de vítima para o Coronel, que a acolhe. Dagmar vê o dois juntos e vai embora. Fubá Mimoso vai atrás de José no escritório, e Firmino e Tomás se preocupam. Nivalda orienta Cira a espionar Noé. Deodora humilha o Coronel. Lorena vê Dagmar chorando e tenta consolar a mãe. Timbó conta seu plano para Xaviera, Anita e Shop Cênti. Noé procura o Coronel e os dois se enfrentam. Tertulinho, com raiva, rasga uma foto dele com José e torce pela morte do irmão. Mirinho leva Fubá Mimoso para falar com Timbó. Anita e Xaviera se preocupam com o plano de Timbó.



Vai na Fé

Kate tem ideia para ajudar Theo. Jenifer descobre que Sol fez uma tatuagem igual à do namorado. Theo consegue sair do restaurante sem ser visto por Ben ou Lumiar. Hugo avisa Orfeu da presença de Theo no bairro e ele manda o rapaz dar um recado para o vilão. Jenifer ouve uma conversa entre Sol e Marlene sobre seu pai biológico. Lumiar tenta convencer Ben a entrar com a ação contra a seguradora sem a família de Sol, mas ele não aceita e a deixa irritada. Ben liga para casa de Sol, mas Marlene acha que é golpe e desliga. Jenifer mostra uma foto para Lumiar e pede que ela a ajude a descobrir seu pai biológico.



Travessia

Ari entrega o documento de união estável assinado para Guerra. Depois que Moretti coloca o dinheiro no depósito e pega o envelope com o inquérito, Helô e Yone tentam interceptar Pilar, que acaba levando um tiro de raspão. Yone consegue pegar o inquérito, que Moretti deixa cair no chão. Moretti conta a Stenio que esteve em um tiroteio. Stenio aconselha Moretti a encontrar com Guida. Pilar tenta disfarçar para Helô e Creusa o ferimento à bala que tem na perna. Oto diz a Bia que não é pai de Tonho. Moretti se surpreende ao encontrar Guida com Ivan, e ser chamado de papai pelo rapaz.