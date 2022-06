Além da Ilusão

Davi decide dar a joia que comprou para Iolanda como pagamento a Sueli. Eugênio anuncia que fará uma viagem e Úrsula fica com medo. Mariana revela a Leopoldo, Arminda e Isadora os planos de Francisco contra o filho. Joaquim se recusa a participar da ideia de Isadora para salvar Leopoldo e Plínio, e Davi se oferece para ajudar a amada. Sueli garante a Rafael que contará para Isadora de seu relacionamento com Joaquim. Giovanna gosta quando Cipriano afirma que não ama mais Emília. Lorenzo declara seu amor por Letícia. Sueli alerta Joaquim para os planos de Rafael contra ele.



Cara e Coragem

Andréa tenta despistar o interesse de Moa em suas fotos. Ítalo explica a Rico por que não quer voltar a trabalhar na siderúrgica. Lou conta para Olivia que ela e Pat criaram uma coreografia para a apresentação que farão juntas na dança vertical. Olívia não gosta de ver a proximidade de Lou e Pat. Marcela assume o cargo de delegada titular após a aposentadoria de Peixoto. Leonardo acerta com Martha a contratação de Moa e Pat para uma nova campanha para a SG. Andréa observa seu broche em forma de flor, igual ao de Clarice, e se lembra de quando ela o colocou em sua roupa. Pat sorri ao ver Moa chegar para assistir à apresentação na noite do leilão . Danilo explica para Teca e Gustavo a ausência de Bob no evento. Andréa se consulta com uma cartomante e acredita que Moa é o homem de suas previsões. Regina se encontra com o primo, Ângelo. O pescador comenta que Samuel viu Anita na rua achando que era Clarice e está em estado de choque.



Pantanal

Guta fica feliz ao ver Marcelo e resolve permanecer na fazenda. Maria Bruaca não gosta da presença de Marcelo em sua casa. José Leôncio percebe o ciúme que Tadeu sente da proximidade do pai com Jove. José Lucas diz a Tadeu que não disputará a sela com os irmãos. Tenório fica incomodado com a postura de Maria Bruaca diante de Marcelo. Tenório pede a Maria Bruaca para tratar Marcelo com respeito. Filó nota que José Leôncio ainda guarda rancor de Mariana. Trindade e Tibério entram em um embate por causa de Irma.