Magazine Confira o resumo das novelas desta quarta-feira, 24 de agosto de 2022

Mar do Sertão Zé Paulino socorre Tertulinho. Candoca deduz que Sabá quer desapropriar as terras de Timbó para construir o açude de Canta Pedra, e Eudoro Cidão registra. Janjão comenta com Mirinho sobre as intenções de Sabá. Zé Paulino salva a vida de Tertulinho, que lhe promete amizade e gratidão eternas. O coronel Tertúlio elogia Zé Paulino, e Tertulinho sente ciúm...