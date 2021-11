Malhação: Sonhos

Ernesto explica a Gael por que trocou os exames de DNA. Pedro se desespera por não conseguir falar com Karina. Cobra estranha que Heideguer tenha trazido sua família de Goiânia. Robinson acusa Cobra de ter fugido. Gael comemora a possibilidade de trazer Karina de volta. Heideguer ameaça Cobra e afirma que o rapaz não verá mais sua família caso não entregue a luta. Cobra pede ajuda a Edgard para desmascarar Heideguer. Heideguer promete apoiar Gael e Ernesto contra Lobão. Cobra avisa a Quitéria sobre o esquema de apostas e pede que a mãe obedeça a Edgard. Lobão recebe um telefonema da clínica psiquiátrica onde Nat está internada.

Nos Tempos do Imperador

Zayla e Tonico se beijam. Tonico instala Zayla no cassino de Quinzinho. Pilar cuida de Luísa, que sofre com a recusa de Dominique em vê-la. Guebo tenta conversar com Zayla, que afasta o amigo. Lupita acredita que Vitória está apaixonada por Quinzinho. Pedro inicia uma campanha de recrutamento voluntário para o exército brasileiro. Olu, Tonico e Nélio se alistam, enquanto Guebo se recusa. Pilar e Dolores proíbem Samuel e Nélio de lutar na guerra contra o Paraguai. Pedro anuncia seu alistamento ao exército.

Quanto Mais Vida, Melhor

Nedda sugere que todos pensem nos momentos felizes que tiveram com seus entes queridos. Os familiares veem na TV que Guilherme, Paula e Neném foram resgatados e vibram com a notícia. Tina e Tigrão descobrem que sua família está viva. Rose vai falar com Nedda e percebe o olhar de Celina. Marcelo se enfurece ao saber que Paula está viva. Marcelo e Carmem se encontram. Flávia se preocupa com a mala com os dólares. Carmem confidencia a Marcelo por que quer acabar com Paula. Os quatro sobreviventes se preocupam com o aviso que receberam. Flávia foge dos repórteres. Neném chega em casa e todos se emocionam. Ingrid e Tuninha se assustam com a raiva de Paula contra Carmem. Tigrão observa o pai com Celina e Daniel. Guilherme abraça Rose. Neném se revolta ao saber que não irá mais fechar o contrato com o time de futebol. Flávia, Guilherme, Paula e Neném têm alucinações.

Um Lugar ao Sol

Christian/Renato fica impactado com a notícia de que é pai de Luc e pede a Maria Fernanda para conversar melhor. Bárbara critica Santiago pela sua falta de atenção e compreensão com Nicole. Antes de conhecer Luc, Christian/Renato pede a Maria Fernanda um tempo para que Bárbara possa digerir a perda do filho. Maria Fernanda deixa claro a Christian/Renato que vai brigar para que Luc conheça o pai. Ilana e Breno entram em desacordo durante a consulta médica. Rebeca discute cm Bárbara. Rebeca decide aceitar o convite de Felipe. Lara pede a Noca para não falar mal da escola perto de Marie. Christian/Renato fica chocado ao entrar em casa e ver Maria Fernanda conversando com Bárbara.