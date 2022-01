Malhação

Todos acodem Dandara e a levam para o hospital. Bianca e Duca se reconciliam e Nat sofre. Josefina pensa em uma forma de afastar as pessoas da praça para retomar a fábrica. Nasce o filho de Gael e Dandara. Há uma passagem de tempo. Joaquina anuncia que entregará o abaixo-assinado contra a demolição da fábrica para a prefeitura. Nat revela a Karina que decidiu ir embora. Luiz consegue burlar o isolamento e entra na fábrica. Uma artista internacional se junta ao movimento dos alunos e se apresenta na praça ao lado de Pedro. Lobão sequestra Karina.

Nos Tempos do Imperador

Tonico planeja derrotar Pedro. Todos comemoram que a guerra está quase no fim. Pilar reencontra Ana Néri. Celestina pede que Nélio a represente contra Tonico no pedido de reabertura do inquérito da morte de Nino. Guebo perde as esperanças de ser libertado. Vitória impede que Clemência se declare para ela. Luísa descobre que sua correspondência com Pedro foi furtada. Tonico chantageia Pedro na frente de Luísa e Teresa, e Isabel ouve.

Quanto Mais Vida, Melhor

Paula revela que Flávia não é sua filha, e Marcelo avisa a Carmem. Trombada questiona Neném sobre o patrocínio do América. Paula humilha Flávia. Neném leva Tina para fazer um teste no Flamengo. Bianca se sente mal, e Betina a leva para se consultar com Joana. Flávia volta a trabalhar na Pulp Fiction. Roni avisa Nedda que sairá da cadeia. Prado confisca as quentinhas de Jandira e Odete. Guilherme lembra que não tirou o grampo da bolsa de Rose e pede a ajuda a Celina. Rose encontra o grampo em sua bolsa e fica furiosa.

Um Lugar ao Sol

Christian/Renato consegue impedir a entrada de Bárbara no seu apart-hotel, evitando o encontro da mulher com Lara. Preocupada com o estado de Santiago, Nicole pede a Bárbara que conte ao pai a verdade sobre o plano que armou contra Érica. Ana Virgínia pergunta a Breno se existe alguma coisa que o impede de conversar com Cecília. Breno procura Cecília e pede desculpas por ter se afastado da jovem. Lara garante a Noca que Christian/ Renato se separou da mulher. Inácia repreende Joy por ter abandonado Francisco. Joy visita Francisco e pede para a Yasmin colocar uma medalha no berço do filho. Ravi vê Joy despencar do viaduto que estava pichando.