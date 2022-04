Além da Ilusão

Violeta ampara Eugênio e Matias vai embora transtornado. Bento é operado. Davi vê Joaquim beijar Isadora e se irrita. Leônidas e Heloísa encontram Matias. Davi conta para Isadora que viu quando Joaquim a beijou. Violeta decide romper com Eugênio. Heloísa e Leônidas levam Matias para a clínica psiquiátrica. Bento descobre que não poderá mais andar. Davi e Isadora se amam.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Paula estranha o comportamento de Carmem. Neném desabafa com Nedda. Roni ameaça Flávia, que se preocupa com a gravidez. Neném questiona Tina sobre seu novo namorado. Paula faz uma aposta com Carmem. Daniel conversa com Guilherme. Neném orienta o time de Tina na escola. Guilherme volta a operar. Tina pede que Neném seja o técnico do time do colégio.



Pantanal

Jove tenta fotografar Juma. Guta sofre com a ausência do filho de Madeleine. Tibério repreende Jove por não tentar se entender com o pai. Alcides não gosta quando Guta afirma que gosta de Jove. José Leôncio pensa em fazer negócio com Tenório. Juma fica triste com a partida de Jove. Guta encontra Jove no rio e o leva para casa. Madeleine se emociona ao falar novamente com o filho. José Leôncio e Jove se abraçam. Madeleine resolve se entender com Nayara. Guta se surpreende quando Jove diz que voltará para o Rio de Janeiro. José Leôncio vai até a tapera de Juma.