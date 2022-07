Além da Ilusão

Matias, Heloísa, Fátima e Benê se desesperam ao verem Olívia desmaiada. Tenório implora para ver Olívia. Letícia descobre que Giovanna queimou a carta de Bento para Lorenzo. Iolanda promete descobrir a verdade sobre Davi. Bento e Lorenzo confrontam Giovanna. Heloísa e Matias têm uma discussão sobre Olívia, mas disfarçam quando Violeta chega. Todos se desesperam por notícias de Olívia. Mariana ameaça Santa e Arminda e consegue seu programa na rádio de volta. Joaquim denuncia a prática do ateliê de Isadora para Salvador. Pressionada, Heloísa confirma a todos que Matias é o pai de Olívia.



Cara e Coragem

Anita conta para Jéssica que conhecia Clarice. Pat discute com as mulheres do grupo e tenta defender Gustavo. Rico pede que Pat não impeça a manifestação das mulheres contra seu pai prevista para o dia da abertura da exposição de Teca. Rosa e as demais mulheres do grupo se mobilizam na porta da galeria de arte. Alfredo tem alta do hospital e questiona Joca sobre a ausência de Pat. Rebeca se emociona ao ver Danilo se divertir com Chiquinho. Martha ouve Leonardo discutir com Regina por causa do noivado e cobra explicações do filho. A manifestação foge do controle, e Pat ajuda Andréa a fugir das pessoas que reconhecem a atriz. Gustavo e Teca vão embora da galeria sob vaias e protestos, e Rico garante a Rosa que irá ajudá-la. Moa e Ítalo socorrem Andréa e Pat. A dublê confessa que eles estavam monitorando as reuniões desde o primeiro dia.



Pantanal

Jove pousa em uma pista improvisadamente iluminada. José Lucas se oferece para fazer companhia a Juma, que aceita. Mariana conta a Jove sobre a noite que Juma foi embora. José Leôncio e Jove se deparam com um halo de luz na foto, onde o Velho do Rio deveria estar. Maria Bruaca expulsa Zefa de casa. Maria Bruaca hostiliza Marcelo e discute com Guta, que sai em defesa do irmão. José Leôncio tenta acalmar Jove, que está aflito com o sumiço de Juma. José Leôncio diz a Jove que José Lucas também desapareceu, e suspeita de que Juma possa ter fugido com o rapaz.