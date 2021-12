Malhação: Sonhos

Jade se surpreende ao ver Duca e Cobra lutando com o apoio de Gael. Dandara comenta com René que Delma entrou em um site de relacionamentos. Todos se preparam para o casamento de Cobra e Jade. Luiz, Nat e Lobão armam sua vingança contra Gael e Duca. Lucrécia e Edgard conduzem Jade ao altar juntos. João chega à igreja com Vicki. Bianca troca olhares com Duca. René senta-se ao lado de Delma. Luiz e Lobão instalam câmeras secretas na academia de Gael. Duca confessa que sonhava em se casar com Bianca. João fica com Vicki na casa de Gael, sem perceber que Lobão está escondido no local. Bianca e Duca se declaram um para o outro.

Nos Tempos do Imperador

Samuel se desespera, e Tonico comemora o veredito. Leopoldina pede que Pilar faça seu parto. Pilar provoca Tonico. Zayla se incomoda ao ver Justina com Guebo. Olu aconselha Cândida a não dar dinheiro para Zayla. Nasce Pedro Augusto, filho de Leopoldina. Tonico desconfia de Nino, que torce pela publicação de seu livro. Gastão se preocupa por não conseguir dar um neto a Pedro. Clemência e Quinzinho descobrem que ainda se amam. Nino afirma a Celestina que serão felizes na Itália. Elisa chega ao Brasil e procura Tonico.

Qunto Mais Vida, Melhor

Neném incentiva o time no vestiário, e é escolhido como capitão. Guilherme marca de jantar com Rose. Nedda destrata Osvaldo. Conrado liga para Neném e Flávia se oferece para entregar o dinheiro no lugar dele. Daniel concorda com a mudança e Celina se enfurece. Tetê não deixa Osvaldo sair para encontrar Flávia. Guilherme se irrita por ter que ir ao estádio entregar o dinheiro. Rose e Tigrão procuram um presente para Tina. Todos estranham o comportamento de Neném durante o jogo. Roni se assusta quando Conrado afirma que cumprirá o que prometeu para Neném. Guilherme decide ir com Flávia fazer a entrega do dinheiro. Neném vê a Morte na arquibancada.

Um Lugar ao Sol

Christian/Renato pede desculpas a Lara pelo modo como a tratou. Lara conta a Noca sobre a conversa com Christian/Renato. Bárbara pergunta a Janine se ela está tendo um caso com Christian/Renato. Christian/Renato marca um encontro com Lara. Noca aconselha Lara a contar a Mateus sobre o encontro com Christian/Renato. Christian/Renato propõe a Lara redirecionar os produtos descartados para o restaurante de Noca. Joy chama Christian/Renato de Christian e diz que precisa conversar com ele.