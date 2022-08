Além da Ilusão

Joaquim se desespera, e Úrsula tenta despistar Salvador, sem sucesso. Davi e Isadora convencem Violeta de que Joaquim é um homem perigoso. Joaquim afirma a Salvador que estava no Rio de Janeiro quando Abel foi morto. Lisiê confronta Tenório sobre Olívia. Matias tem uma crise, e Olívia o conforta. Úrsula consegue subornar o gerente do hotel, que confirma para a polícia o falso álibi de Joaquim. Salvador mantém Onofre preso. Iara se recusa a desmentir Joaquim na polícia. Heloísa implora o perdão de Violeta. Iolanda oferece a Joaquim a pasta de provas contra ele em troca de dinheiro.



Cara e Coragem

Pat se despede de Alfredo e vai embora com Moa. Anita e Jéssica limpam as digitais do carro de Dalva. A delegada Marcela informa Martha sobre a reabertura do caso de Clarice. O investigador Paulo tenta falar com Dagmar. Anita afirma a Jéssica que não contará o que aconteceu na noite em que Clarice morreu. Joca se une a Olívia para afastar Lou da Coragem.com. Anita inventa para Dalva uma mentira para justificar o sumiço do carro. Teca vê Bob e Jéssica juntos e pensa que os dois são um casal. Rebeca afirma que Pat está apaixonada por Moa. Rico encontra Lou na Coragem.com e se surpreende ao ver que ela também dormirá no galpão. Moa conversa com Andréa. Alfredo flagra Pat com a foto de Moa nas mãos.



Pantanal

José Leôncio não derruba a tapera de Juma. Marcelo sente ciúmes ao ver Guta chegar em casa acompanhada de Jove. Irma fica surpresa com a convicção cega de Trindade sobre sua gravidez. Filó conta a José Leôncio sobre a gravidez de Irma. José Lucas sente que Juma só o quer por perto como irmão. José Leôncio comunica a Jove que a sela de prata ficará sem dono, até que o filho resolva a situação com José Lucas. Zaquieu comenta com Muda que ficou ressentido por não ter sido convidado para a comitiva. Roberto alerta Zuleica sobre o comportamento de Tenório. Zuleica flagra Guta e Marcelo se beijando.