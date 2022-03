Além da Ilusão

Olívia explica a Rafael por que o pediu em namoro. Arminda ajuda Isadora e Joaquim a entrar no clube. Inácio leva Clarinha embora por causa de Matias e Heloísa se desespera. Augusta incentiva Davi a aceitar o pedido de Olívia. Mariana obriga Inácio a ir com ela ao Sorvete Dançante e Arminda fica furiosa. Julinha contrata Geraldo como copeiro. Arminda trama contra Mariana. Davi pega a chave do carro de Joaquim e quase provoca um acidente com o carro de Salvador. Violeta se incomoda com a possibilidade de Eugênio ficar com Úrsula. Joaquim encontra seu carro na tecelagem e culpa Rafael. Davi anuncia seu namoro com Olívia e todos na tecelagem se surpreendem.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Flávia/Guilherme não consegue impedir Guilherme/Flávia de sair de casa. Neném/Paula reclama da alegria de Paula/Neném depois do telefonema de Rose. Guilherme/Flávia se encontra com Neném/Paula. Flávia/Guilherme procura por Guilherme/Flávia na casa de Juca. Valdirene ameaça Celina. Gabriel avisa Carmem das mudanças que fará em seu bar. Celina e Tigrão não aceitam a decisão de Guilherme/Flávia de sair de casa. Marcelo entrega para Paula/Neném a fita de Celso que encontrou no cofre de Carmem. Nedda leva Neném/Paula para falar com Roni. Ingrid revela para Murilo a troca de corpos.



Pantanal

Maria pede que Gil ouça José Leôncio e é gentil com ele. Tião desconfia que Tadeu, filho de Filó, seja filho de José Leôncio. Maria se recusa a dormir com Gil, que fica furioso. Filó se insinua para José Leôncio, que não dá atenção. Madeleine se diverte na boate e Gustavo não consegue levá-la para casa. Antero perde seu carro no jogo. Mariana discute com Madeleine. José Leôncio vai ao Rio de Janeiro pegar o pagamento de uma boiada. Antero tem uma conversa séria com Madeleine. José Leôncio pensa nas palavras de Eugênio durante a viagem de chalana.