Mar do Sertão

José confessa ao Coronel que não consegue desgostar dele. Candoca, Labibe e Lorena defendem o jornal de Eudoro diante de Deodora e Pajeú. Xaviera lamenta sua situação. Eudoro contrata Candoca e Lorena para o jornal. Tertulinho surpreende José com o Coronel e questiona o rival. Sem se deixar ser visto, o Coronel aprecia uma foto de José e Tertulinho juntos quando pequenos. O Coronel sente dor de cabeça. Candoca pressiona José sobre seu ódio pelos Tertúlios. Márcio trama a prisão de José.



Cara e Coragem

Pat sente-se mal ao ver a foto de uma cidade no exterior destruída, e Moa se preocupa com ela. Danilo fica curioso para saber o que Alexei quer fazer no Brasil. Regina organiza um jantar para Alexei. Olívia pensa em ter um filho de Alfredo. Lou tenta alertar Jéssica sobre Renan. Moa fica incomodado com o jeito como Rômulo trata Pat. Rômulo escolhe Pat para estrelar o comercial. Lou conta para Rico sobre o encontro com Renan. Pat brilha no comercial, e Moa confessa a Armandinho que está se apaixonando por ela. Danilo teme que Leonardo conte a Martha o que eles fizeram na noite do atentado contra Clarice. Anita vê a troca de olhares entre Clarice e Ítalo. Rômulo convida Pat para uma festa. Anita procura Clarice para falar de Ítalo. Alexei entrega a Regina e Leonardo o presente que trouxe para o casal.



Travessia

Monteiro diz a Stenio que foi Helô quem resolveu tudo. Stenio diz a Helô que teve medo de nunca mais vê-la. Moretti fica furioso ao ver Oto no escritório de Laís e ameaça o funcionário, deixando a sócia de Stenio preocupada, sem entender o que se passa entre os dois. Brisa pede a Dante que a acompanhe durante visita a Tonho. Dante orienta Brisa a não se abalar com a presença de Chiara, para não se desestabilizar e não prejudicar seu processo no pedido de guarda. Helô avisa a Stenio que conseguiu uma clínica para ele. Com a intenção de manter Stenio na casa de Helô,. Leonor não entende por que Caíque não faz amor com ela. Joel não gosta de conhecer Haroldo. Oto apresenta Brisa a Laís.