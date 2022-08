Mar do Sertão

O suposto corpo de Zé Paulino é enterrado. Adamastor encontra Zé Paulino. Candoca conforta Tertulinho. Labibe e Lorena se preocupam com a saúde de Dodôca. Deodora repreende o Coronel por sofre por Zé Paulino. Floro Borromeu prende Sabá Bodó após as denúncias de Eudoro. Há uma manifestação em frente à casa de Sabá, e Jessilaine e Nivalda se assustam. Candoca e Tertulinho ajudam Nivalda e Jessilaine. Tereza se compadece do desânimo de Timbó. Candoca e Tertulinho ajudam Timbó. Tertulinho faz uma proposta a Candoca, que afirma que será apenas sua amiga. Coronel oferece dinheiro a Daomé. Adamastor cuida de Zé Paulino, que luta para sobreviver.



Cara e Coragem

Rebeca pede para ficar na casa de Milton com Chiquinho. Ítalo recebe uma intimação para ir à delegacia. Andréa confessa a Hugo que ainda pensa em Moa. Pat aceita que Rebeca fique na casa de Moa por uma noite. Lucas revela a Andréa que Bob tem namorada. Jonathan revela a Ítalo que a fórmula não pode ser usada pela indústria bélica porque não está completa. Martha pede para Anita contar tudo sobre sua relação com Clarice. Gui reage mal quando Alfredo fala de sua nova casa, e Pat fica preocupada. Luana cuida de Clarice. Ítalo descobre que a modificação da fórmula está escondida na tatuagem que fez igual à de Clarice.



Pantanal

Filó fica magoada com José Leôncio por causa de Tadeu. Marcelo fica atordoado ao saber sobre o passado de Zuleica. Jove e Juma veem o Velho do Rio na sala da fazenda de José Leôncio. Guta pensa em ir embora da fazenda com Marcelo. Marcelo diz a Zuleica que a ama e que encontrará uma solução para Tenório não saber da verdade. Tenório dá uma procuração para Zuleica assinar.