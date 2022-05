Além da Ilusão

Tenório celebra o casamento de Mércia e Natan. Enrico beija Emília. Lorenzo decide voltar para o Brasil, mas sem Bento. Isadora vê Iolanda na porta da casa de Rafael. Violeta vê seu broche em Margô e comenta sua desconfiança com Eugênio. Constantino briga com Julinha por conta da falsificação do quadro. Leônidas pede para que Bartolomeu dê alta para Matias. Isadora pede para Violeta ajudar na fuga de Mércia e Natan. Úrsula tem uma ideia para Joaquim reconquistar Isadora. Davi pede a ajuda de Augusta para treinar um novo truque.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Guilherme procura sua família. Flávia tenta entender por que Paula foi até a padaria de Juca. Roni não deixa Cora sair com ele e Tina. Daniel se arrepende da ação contra Guilherme. Guilherme tem uma violenta discussão com Daniel e Celina. Neném descobre que não voltará a integrar o time do Flamengo e fica arrasado. Gabriel rejeita Carmem. Flávia conforta Guilherme. Odete descobre que Paula é Eliete.



Pantanal

José Leôncio manda Jove voltar para o Rio de Janeiro, e Filó tenta reverter a situação. Jove vai embora escondido da fazenda. Guta se interessa pela forma como Tenório pensa em fazer negócios no Pantanal. Jove pede para ficar na tapera de Juma. Filó avisa do sumiço de Jove, mas José Leôncio não dá atenção. Juma protege Jove da onça que ronda a tapera. Zaquieu arruma um encontro para Irma. Juma fala para José Leôncio que Jove foi embora com o Velho do Rio. Irma decide se encontrar com Gustavo. José Leôncio ordena que os peões encontrem o Velho do Rio. Madeleine flagra Irma na casa de Gustavo.