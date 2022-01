Malhação: Sonhos

Os paramédicos levam Dandara para o hospital e Gael a acompanha. Duca revela que Nat salvou Dandara e Karina pede que a lutadora os acompanhe ao hospital. BB e Lírio desconfiam quando Joaquina entra em um carro com motorista. Nat tem uma conversa com Bianca. Dandara volta para casa. Karina afirma a Pedro que não gosta de comemorar seu aniversário. Delma se prepara para o encontro com seu pretendente virtual e estranha a demora do rapaz. Duca e Bianca namoram no carro sem perceber que são observados por Lobão. René surpreende Delma e se apresenta como seu pretendente. Lobão tem um plano para separar Duca e Gael.

Nos Tempos do Imperador

Samuel descobre que Tonico armou para que ele não pudesse mais trabalhar fora do presídio. Cândida tem uma visão. Borges se preocupa ao ver a movimentação da polícia montada por Gastão. Tonico fornece informações para Solano. Pedro decide substituir o Almirante Tamandaré do comando da guerra por Caxias. Prisca e Hilário partem para a Inglaterra. Isabel assume que foi ela quem pediu a Pedro que mantivesse Gastão longe da guerra.

Quanto Mais Vida, Melhor

Guilherme e Celina levam Daniel às pressas para a clínica. Guilherme constata que Daniel precisa ser operado e chama Joana. Neném perde a medalhinha de seu santo e Murilo a encontra. Rose conta para Celina que Joana é apaixonada por Guilherme. Neném avisa à família que irá para o interior de São Paulo. Ingrid decide ir à Cosméticos Terrare vestida com uma roupa de Paula. Marcelo e Flávia fazem uma apresentação sobre o novo cosmético e Paula empolgada. Neném pede para Osvaldo cuidar de sua família. Ingrid ouve Paula elogiar Flávia e fica arrasada. Neném vê a Morte e percebe que perdeu sua medalhinha. Paula intercepta o ônibus de Neném.

Um Lugar ao Sol

Noca diz a Lara que o ciúmes de Mateus é compreensível. Rebeca nega que tenha estado com Felipe, ao ser questionada por Cecília. Lara revela a Noca que não pode se deixar envolver com Christian/Renato. Ravi aconselha Christian/Renato a se afastar de Lara. Felipe diz a Ana Virgínia que talvez precise fazer terapia. Ilana pede desculpas a Gabriela por ter sumido da vida da médica. Ilana deixa Breno incrédulo ao desistir de fazer o parto prematuro. Breno pergunta a Ilana se ela teve um caso com Gabriela. Rebeca e Felipe decidem viver um romance às escondidas.