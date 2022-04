Além da Ilusão

Davi garante a Iara que Joaquim está no evento e pede que a moça o procure. Mariana sabota o vestido de Arminda. Felicidade comenta com Letícia sobre o envolvimento de Onofre com a quebra da máquina da fábrica. O locutor do evento anuncia Violeta como esposa de Eugênio, e Matias tem uma crise ao ouvir pela rádio. Inácio tranca Mariana em um quarto com roupas antigas. Iara vê quando Joaquim corta os cabos de luz do teatro, mas Davi faz um truque de mágica para salvar o evento. Isadora ganha o concurso de moda, com pseudônimo.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Osvaldo chama a polícia, e Roni é preso. Tina se desespera ao saber que não é filha de Neném. Paula/Neném fala para Rose do amor que Neném sente por ela. Flávia/Guilherme e Guilherme/Flávia voltam para casa. Daniel fica intrigado com as crises de Celina. Paula/Neném sofre por causa de Tina, que se recusa a falar com Neném/Paula. Neném/Paula vai com Paula/Neném para a reunião na Terrare. Roni rejeita Nedda.

Pantanal

Gil conta sobre Maria virar onça para Filó, Eugênio e peões. Maria e Gil estão felizes com Juma. Irma começa a se interessar por Gustavo, mas ele, incitado por Mariana, viaja para o Pantanal atrás de Madeleine. Madeleine fica eufórica ao ver Gustavo. Gil e Maria são procurados por dois homens que chegam ao Pantanal. Uma sucuri se aproxima de um deles.