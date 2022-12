Mar do Sertão

José agride Márcio, e Candoca impede o pior. Xaviera ameaça Laura. Márcio convoca Floro Borromeu e tenta acusar José de tentativa de assassinato. Manduca se assusta com a raiva de José. Cirino se oferece para levar Deodora até a fazenda, e os dois reencontram Pajeú e Tertulinho. Márcio desperta de seu transe e não entende a presença de Cira em seu quarto. Ismênia percebe que Cirino está com febre, e Tertulinho cuida do menino. Tertulinho questiona Deodora sobre como voltou para casa com Cirino.



Cara e Coragem

Clarice confessa a Ítalo e Luana que não está preparada para saber a verdade sobre Leonardo. Rebeca envia para seu e-mail os documentos e a foto do avô de Danilo que conseguiu nos arquivos do computador. Rômulo manda flores para Pat, e Andréa lê o cartão. Armandinho sugere que Moa converse com um médico sobre o seu caso. Duarte se declara para Andréa e a deixa desconcertada. Todos os bailarinos reclamam do comportamento de Renan para Olívia. Andréa arma um encontro entre Rômulo e Pat. O neurologista alerta Moa para uma possível mudança em sua personalidade. Pat avisa a Moa que Rômulo também irá à festa de Andréa Pratini. Bill, funcionário de Ítalo na empresa de segurança, mostra a Clarice uma conversa que resgatou do celular de Leonardo.



Travessia

Rudá conta a Inácia que Moretti esperou todo mundo dormir para limpar o carro. Núbia fica revoltada com a carta que Dante escreveu, sem tomar partido de Ari ou Brisa. Ari e Brisa se acusam mutuamente durante conversa com a psicóloga. Juliana avisa a Nunes que fez reserva no bar para comemorar seu aniversário. Moretti descobre que não atropelou Oto, e sim um desconhecido. Helô avisa a Laís que Moretti esteve mais de uma vez rondando Vila Isabel. Leonor convida Caíque para passar um fim de semana em Angra, na casa alugada por Moretti. Laís demonstra sua preocupação com Theo e comenta com Isa sobre a relação do filho com o computador. Oto diz a Brisa que eles terão que se afastar.