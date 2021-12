Malhação: Sonhos

Gael e Duca iniciam sua busca por Cobra e Jade, sem saber que Pedro e Karina estão escondidos na mala do carro. Heideguer oferece mais dinheiro a Juvenal para encontrar os jovens. Haroldo incentiva Jade a usar os pertences de sua falecida esposa. Gael surpreende Karina e Pedro em seu carro. René e Dandara contam para Delma que Pedro foi com Karina atrás de Cobra. Heideguer pede que Henrique deixe tudo preparado para o caso de precisar fugir do país. Cobra afirma que ama Jade e pensa em casar com a moça. Haroldo aproveita a ausência de Cobra e convence Jade a fazer uma surpresa para o namorado. Quitéria procura Lucrécia. Haroldo sufoca Jade.

Nos Tempos do Imperador

A Madre assegura a Louzada que Pilar não será substituída. Gastão e Augusto rendem um soldado paraguaio que observava a comitiva de Pedro. Nélio e Dolores planejam agir contra Tonico. Vitória acredita que deve fechar o cassino, mas Quinzinho se recusa. Zayla provoca Guebo e Justina ao vê-los juntos. Justina alerta Zayla sobre Tonico. Pedro decide ajudar o soldado paraguaio. Nino descobre que Samuel tinha uma irmã. Luísa passa mal nos braços de Pilar.

Quanto Mais Vida, Mulher

Rose vai embora e deixa Neném sozinho. Guilherme encontra a esposa, e os dois se beijam. Paula tem uma alucinação, e Neném a leva para casa. Carmem e Marcelo se beijam. Rose e Neném pensam um no outro. Tigrão confessa a Soraia que gosta dela e de Tina. Betina conta para Jandira sobre seu novo trabalho. Ingrid e Tuninha estranham o comportamento de Paula. Celina provoca Rose, e Guilherme repreende a mãe. Nedda não deixa Osvaldo entrar em casa. Celina acusa Rose de traição e ameaça a nora. Guilherme pede para ter outro filho com Rose. Neném torce o pé e se desespera.

Um Lugar ao Sol

Christian/Renato conta a Ravi que encontrou os orçamentos superfaturados apresentados para a Redentor. Christian/Renato avisa a Ravi que irá esperar Santiago deixar o hospital para contar sobre as falcatruas de Túlio. Santiago recebe alta do hospital. O médico avisa que Santiago não deve sofrer nenhum tipo de estresse, o que faz com que Christian/Renato seja obrigado a adiar o comunicado ao sogro sobre a conduta de Túlio e Ruth na Redentor. Ilana faz o procedimento de fertilização ao lado de Breno. Bárbara pede ajuda a Nicole ao saber que Christian/Renato inscreveu o conto de Janine em um concurso de literatura em seu nome. Christian/Renato faz uma ligação de vídeo para Túlio, e Lara vê a imagem do ex.