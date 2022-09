Mar do Sertão

Candoca descobre que o ex-noivo está vivo, e os dois se beijam. Candoca cobra explicações de José. Tertulinho se desespera ao saber que o rival não morreu. José se surpreende ao saber que tem um filho com Candoca. José discursa sobre as intenções de sua empresa na região. Candoca e José conversam sobre o passado, e acabam se beijando novamente. Tertulinho chega ao hotel em que José está hospedado.



Cara e Coragem

Rico tenta explicar por que Lou não pode participar das reuniões na sala de inteligência. Jonathan revela para Leonardo e Regina que a fórmula que eles entregaram para os compradores estrangeiros está incompleta. Margareth mostra para Leonardo e Regina o resultado de suas pesquisas no laboratório. Paulo faz uma descoberta sobre Ítalo e deixa Marcela desconfiada. Andréa apresenta Olívia para Bob. Ela fica passada ao constatar que Duarte se passa por americano rico. Olívia dá uma desculpa para Andréa e vai embora. Pat e Moa se surpreendem ao ver Ítalo e Anita juntos.

Pantanal

Alcides diz a Tadeu e Tibério que tem certeza de que José Lucas levou o tiro ouvido por ele. O Velho do Rio diz a José Lucas que lhe conta o segredo da vida, caso o homem decida ficar com ele. José Leôncio vê José Lucas. Todos da fazenda ficam chocados quando José Lucas conta que o Velho do Rio o salvou. Tenório descobre que Marcelo e Guta estão dormindo juntos. Solano se sente ameaçado por Roberto, e o afoga nas águas do rio. Zuleica fica devastada ao saber da morte de Roberto. Irma se abre com José Lucas e revela que está vendo e ouvindo coisas. Tenório se desespera com a perda do filho.