Mar do Sertão

Candoca decide ser a consultora de Firmino. Floro nomeia Deodora como diretora de obras. Dagmar pensa no Coronel. Candoca, Maruan e Firmino conversam sobre a retomada dos projetos que trarão benefícios para Canta Pedra. José leva Candoca para ver a casa do Catende terminada. Omar e sua comitiva se despedem de Maruan, Labibe, Zahym, Latifa, Timbó e sua família. Candoca encoraja Firmino a não desistir de Lorena. O Coronel fica animado ao saber que a pastora Dagmar pode se casar. Firmino aceita a sugestão de Timbó e contrata Tomás como diretor financeiro.Timbó inaugura sua plataforma petrolífera.



Vai na Fé

Sol e Carlão culpam Otávio pela embriaguez de Jenifer. Theo olha para Kate imaginando Sol. Jenifer afirma para a mãe que Otávio não teve culpa pelo o que aconteceu com ela. Jenifer confronta Guiga. Ricardo se insinua para Lumiar. Ben descobre porque Dezirê estava escondendo seu álibi. Começa o julgamento de Dezirê. Érika convence Wilma a deixar que ela faça fotos comprometedoras de Lui com Gisela para conseguir visibilidade para ele. Ben fica aliviado quando consegue a prova de que precisava para ganhar o caso de Dezirê. Theo fica interessado quando Kate fala que Sol mora ao lado de sua casa. Os alunos de Lumiar vibram com a performance de Ben no tribunal. Kate leva Theo até a casa de Sol.



Travessia

Cidália diz a Talita que dará um voto de confiança e uma missão para a funcionária: pegar uma pasta com as orientações de Guerra, caso o empresário venha a falecer. Talita fica sabendo por Cidália que a assessora de Guerra não confia em Ari. Guerra avisa a Ari para não mexer em seus pertences. Talita comenta com Lídia sua estranheza ao saber que Ari não contou a ninguém que esteve com Cidália. Helô aconselha Oto a não sair do Rio. Cotinha conta a Cidália sobre a bomba que colocaram no carro de Guerra, deixando a amiga agitada. Stenio avisa que a cirurgia de Guerra foi bem sucedida. Chiara tira satisfações com Ari por não ter lhe informado sobre a cirurgia do pai.