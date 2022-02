Além da Ilusão

Davi mente para Matias. Violeta ajuda Heloísa a distribuir roupas para os funcionários do engenho. Afonso conversa com Benê. Lorenzo desdenha das flores que Letícia recebe de Bento. Violeta se surpreende com a história de Giovanna. Davi consegue avisar a Elisa de seu show no Palace Cassino. Abílio obriga Onofre a devolver uma garrafa da encomenda de Lorenzo. Elisa se finge de doente para enganar Matias. Davi inicia seu show e todos ficam impressionados. Matias descobre que Elisa saiu para encontrar com Davi. Elisa e Davi se beijam.



Quanto Mais Vida Melhor!

Neném se compromete a contar toda a verdade para Nedda sobre a paternidade de Tina. Neném cuida de Tina. Flávia questiona Odete sobre sua mãe. Neném e Jandira contam para Nedda sobre a paternidade de Tina. Marcelo convence Paula a aceitar o cargo que Carmem ofereceu na empresa. Flávia se surpreende com o dinheiro que recebe de Gabriel. Bianca decide fazer uma surpresa para Cabeça.



Um Lugar ao Sol

Roney é levado da casa de Santiago pelos seguranças. Santiago diz a Érica que a única forma de Stephany ficar livre de Roney é indo à polícia. As filhas de Santiago descobrem que Stephany está trabalhando na casa do pai. Thaiane demonstra interesse por Ravi, e Lara incentiva. Breno se hospeda na casa do pai. Ravi diz a Lara que sente que Christian/Renato não é uma pessoa de confiança. Elenice flagra Christian/Renato beijando Lara e revela que ele continua casado. Lara acusa Christian/Renato de ter mentido para ela.