Além da Ilusão

Davi altera o cartaz com sua foto. Violeta e Leônidas repreendem Heloísa por causa um novo surto em Matias. Augusta se preocupa com Davi. Davi teme voltar para fazenda. Arminda contraria Julinha e vai ao encontro de Marcos. Olívia afirma que conseguirá o emprego de Felicidade de volta. Arminda provoca um acidente e Marcos fica desacordado. Olívia organiza uma paralisação com os funcionários, e Joaquim fica enfurecido.

Quanto Mais Vida, Melhor!

Neném/Paula é apoiado pela família e Chicão vai embora. Paula/Neném não aceita a proposta de Carmem. Teca fica irritada quando Trombada reclama do que aconteceu com Neném. Leona propõe uma aliança a Paula/Neném. Guilherme/Flávia ouve Flávia/Guilherme elogiando Rose e se entristece. Neném/Paula consegue o vídeo da despedida de solteiro com Trombada. Celina afirma que não deixará seu filho se envolver com uma dançarina. Edson provoca uma briga entre Osvaldo e Nedda. Prado e Nunes perguntam por Conrado na Pulp Fiction. Paula/Neném vê no vídeo Cora colocando alguma coisa na bebida de Jonas.

Um Lugar ao Sol

Helena e Paco discutem. Gabriela briga com Ilana porque a produtora não assume o namoro. Christian/Renato se prontifica a levar adiante a investigação sobre o sistema de desvio de dinheiro da Redentor organizado por Túlio e Ruth. Stephany descobre a falsa identidade de Christian/Renato ao encontrar no celular de Joy uma gravação em que a moça fala tudo sobre a relação de Ravi com o amigo. Christian/Renato seduz Stephany para garantir o segredo sobre sua verdadeira identidade.