Além da Ilusão

Isadora se irrita com Rafael. Olívia pede para voltar para a tecelagem. Isadora briga com Arminda por ter contado sobre seu paradeiro a Rafael. Joaquim se preocupa ao saber onde a ex-noiva está hospedada. Mariana beija Tavito. Giovana repreende Emília. Heloísa tenta conversar com Isadora. Leônidas se preocupa com Matias. Joaquim não consegue enfrentar Nelsinho. Davi se oferece para ir à cidade no lugar de Lorenzo, para pegar os fogos da festa na vila. Mariana chantageia Arminda para participar da festa de Reveillón no Cassino. Davi vê Nelsinho com um traficante e teme por Isadora.

Quanto Mais Vid, Melhor!

Guilherme e Neném chegam à padaria, mas não conseguem abrir a grade. Flávia perdoa Paula, que tenta fazer o parto da neta. Roni se diverte com Tina e Tigrão, mas fica apreensivo ao perceber uma movimentação estranha. Guilherme orienta Paula para ajudar Flávia. Tina se preocupa ao ver Roni cercado por motoqueiros. Nasce a filha de Guilherme e Flávia. Tucão ameaça Roni. Neném leva Paula até sua casa e se espanta ao vê-la com o vestido especial de Rose. Marcelo e Joana conhecem Pedro. Rose e Neném brigam. Guilherme conta sobre a Morte para Tigrão. Neném convida Roni para almoçar na casa de Nedda com a família.

Pantanal

Tibério fica sabendo que Levi procurou Muda. Tenório não gosta de saber que Maria Bruaca saiu para cavalgar com Alcides. José Leôncio fica feliz com a chegada de Jove e Irma. José Lucas diz a Túlio que será peão. Jove volta para a tapera de Juma. Tenório não acredita que possa perder Maria Bruaca. Gustavo resolve dar um tempo do consultório e convida Nayara para viajar com ele sem destino. Mariana se sente sozinha. José

Leôncio fica preocupado com a decisão de Jove de caçar marruás. Tadeu sente ciúmes da forma com que José Leôncio trata Jove. Jove pede ajuda a Juma para se acertar com o pai.