Mar do Sertão

Laura proíbe Márcio de agir contra José. Timbó briga com Firmino por conta da exumação de seu pai. José e Timbó consolam um ao outro. Márcio tenta seduzir Xaviera. Cira faz um feitiço para Márcio. Candoca emprega Xaviera como faxineira. Deodora humilha o Coronel, que se entristece com a esposa. Firmino e Márcio se enfrentam por causa de Lorena. Rosinha admira o trabalho de Tereza como costureira. Pajeú observa Deodora se banhar no açude. Laura conta a José que é a nova CEO da empresa.



Cara e Coragem

Alexei decide se hospedar na casa de Leonardo e Regina. Clarice confronta Anita. Moa fica com ciúmes de Rômulo e teme perder Pat. Alexei olha Regina com intenção e Leonardo fica desconfortável. Clarice acha graça da insegurança de Anita. Hugo vê Enzo com um rapaz esperando para entrar numa boate e fica enciumado. Moa sente o perfume de Pat e diz que se lembra de tudo. Moa e Pat passam a noite juntos. Clarice reclama com Ítalo da visita de Anita. Andréa consola Hugo, que sofre por causa de Enzo. Danilo recebe a intimação para depor e fica furioso com Duarte. Hugo procura Enzo. Danilo fica tenso ao saber que Duarte desmentiu o seu depoimento. Moa confessa a Armandinho que mentiu para Pat, sem perceber que ela estava ouvindo a conversa.



Travessia

Stenio convence Helô a dormir na cama com ele. Joel se incomoda com o sucesso de Haroldo. Monteiro comenta com Laís que Theo não se enturma com ninguém. Ari repreende Chiara por ter ido ao encontro de Brisa com Tonho. Stenio conta a Laís o que Oto fez a pedido de Moretti, por conta de uma desavença do passado com Guerra. Stenio pergunta a Oto se ele se sente ameaçado por Moretti. Cotinha comenta com Cidália sobre a preocupação de Guida com a atitude de Moretti. Karine repara que Joel está com ciúmes de Haroldo. Juliana avisa a Brisa que o juiz concedeu o pernoite com Tonho. Guerra diz a Cidália que ajudará a mãe de Tonho.