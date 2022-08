Mar do Sertão

Coronel lamenta com Deodora a recusa de Daomé em receber o dinheiro. Tertulinho vê quando Daomé deixa a cidade. Tertulinho confronta o Coronel e acaba expulso de casa. Candoca sente um enjoo, e Dodôca se preocupa. Candoca aprova as atitudes de Tertulinho, que se declara novamente para a professora. Zé paulino reúne forças para dizer seu nome e o de Candoca a Adamastor. Candoca descobre que está grávida de Zé Paulino. Dodôca pede dinheiro a Vespertino. Adamastor consegue levar Zé Paulino ao posto médico. Lorena revela a Tertulinho sobre a gravidez de Candoca. Adamastor procura Candoca.



Cara e Coragem

Anita devolve para Martha uma joia que ganhou de Clarice. Marcela e Paulo pensam em investigar Ítalo pelo assassinato de Clarice. Lucas teme ser expulso da companhia de dança por causa de Duarte. Joca ouve Olívia marcar um encontro com Alfredo em sua nova casa. Alfredo é hostil com Moa ao vê-lo chegar com flores para Pat. Rico conta para Gustavo e Teca que Rebeca está na casa de Moa. Anita reclama de Leonardo para Ítalo. Gui estranha a presença de Moa em sua casa e questiona Pat. Gustavo conta para Rebeca que os documentos que deixou com Danilo apareceram ao lado de um homem morto em São Paulo. Ítalo e Anita se beijam.



Pantanal

Tenório diz a Zuleica que pretende fazer as pazes com Maria Bruaca para não ter que dividir seus bens com a ex-mulher. Maria Bruaca não aceita a proposta do ex-marido. Tenório e Zuleica discutem. Zuleica decide assinar a procuração, dando poderes a Tenório para vender seu apartamento. José Leôncio tenta convencer José Lucas a não seguir carreira política. Zaquieu pede para acompanhar a comitiva com os peões.