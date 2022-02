Magazine Confira o resumo das novelas desta quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022

Além da Ilusão Matias vai atrás de Elisa no Palace Cassino. Davi se revolta quando Elisa vai embora com o pai. Matias proíbe Elisa de se encontrar com Davi e exige que Raimundo descubra tudo sobre a vida do mágico. Davi recebe um convite para se apresentar no Rio e escreve um bilhete mágico para Elisa. Lorenzo entrega uma caixa de bombons para Letícia, mas Onofre...