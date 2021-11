Malhação: Sonhos

Franz pensa em confrontar Mari e Jeff, mas fica intimidado com a presença de Wallace. Pedro aceita ajudar Karina em seu plano para encontrar Ernesto e desmascarar Lobão. Duca conta a Gael que assinou um contrato de patrocínio com Heideguer. Karina envia uma mensagem para Ernesto fingindo ser Lobão. As bandas de Pedro e Sol descobrem que escolheram a mesma música para a apresentação da Batalha Musical. Karina marca um encontro com Ernesto, mas não consegue avisar a Pedro. Lincoln descobre que Franz é o pai biológico de Joaquim.

Nos Tempos do Imperador

Pilar afirma a Samuel que tem um compromisso com Diego. Samuel estranha quando Pilar conta que Diego a aconselhou a vender a fazendo do pai para Matoso. Quinzinho desperta do coma desmemoriado. Tonico e Solano se tornam aliados. Nélio confessa seu amor por Dolores. Vitória acredita que Quinzinho finge ter perdido a memória. Pedro beija Teresa. Samuel garante a Diego que o afastará de Pilar. Luísa diz a Dumas que voltará para a França. Isabel e Gastão se casam. Pedro vê Solano Lopez.

Pega-Pega

Dom comunica a Sabine que os pais biológicos tomaram a decisão de não a denunciar por tê-lo roubado quando pequeno. Douglas se entristece quando Raquel lhe avisa que levará Gabriel para o cruzeiro. Eric pergunta para Arlete por que ela disse uma vez que o empresário não sabia os direitos de Júlio, e questiona o que ela está escondendo.

Um Lugar ao Sol

Christian volta para o apartamento de Renato. Christian fica assombrado ao ouvir as palavras duras de Bárbara no celular de Renato. Lara se desespera ao identificar o suposto corpo de Christian no IML. Christian decide assumir a vida do irmão. Ravi fica desnorteado ao saber da suposta morte de Christian. Christian/Renato consegue evitar que Ravi suba o morro, deixando o rapaz incrédulo ao vê-lo vivo. Gorete avisa a Bárbara que Santiago passou mal no trabalho. Nicole e Bárbara reclamam da preferência que Santiago tem por Rebeca. Diante da decisão de assumir a vida do irmão, deixando para trás a sua própria vida, Christian/Renato implora a Ravi para não abandoná-lo. Ravi assiste impotente a Christian/Renato tatuar uma águia em seu corpo, exatamente como a do irmão