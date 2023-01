Mar do Sertão

Deodora finge indignação com o pedido de Pajeú, que se entristece. Kaled Zafir comunica a Labibe que o Sheik Omar exige que ela se afaste de Maruan. Savinho e Laura se beijam. Dom Tião/Fubá Mimoso tenta entregar o seu dente a Timbó. Labibe expulsa Kaleb de sua casa e tira satisfações com Maruan. Maruan repreende Kaleb pelo que fez com Labibe. Timbó revela a paixão de Firmino, e Lorena se surpreende. O Coronel chora nos braços de Tertulinho com a confirmação de que não existe petróleo em suas terras. Candoca chega para cuidar do Coronel. Deodora expulsa Xaviera da casa do filho. Candoca sugere que Tertulinho leve o Coronel em um psiquiatra.

Travessia

Moretti ameaça Guida. Cidália mente para Bia dizendo que viu nos arquivos do hospital que a criança de Débora precisou ser transferida para uma maternidade quando nasceu. Dante diz a Sara que pressente que Cidália saiba onde está a criança. Pilar finge ser amiga de Creusa para ver a movimentação da casa de Helô. Brisa promete esperar por Oto, caso ela seja preso. Moretti prende Guida no quarto para ela não procurar Guerra. Policiais aparecem na casa de Moretti ao ouvir os gritos de Guida.

Cara e Coragem

A Rede Globo não divulgou o resumo do penúltimo capítulo de Cara e Coragem.