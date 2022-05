Além da Ilusão

Violeta disfarça e afirma que não foi sequestrada por Matias. Leônidas dá um ultimato em Matias. Eugênio pede que Leônidas não deixe Matias a sós com Violeta. Darcy Vargas encomenda um vestido a Isadora. Arminda chantageia Constantino para retomar o controle da rádio. Joaquim pede ajuda a Úrsula para destruir o vestido de Isadora. Arminda protege Leopoldo de Mariana. Giovanna afirma a Emília que Lorenzo está sofrendo. Bento agradece a ajuda de Silvana. Sirius passa mal, e Davi, vestido de Mandrake Mascarado, se apresenta em seu lugar. Úrsula sabota as medidas de Darcy Vargas para prejudicar a confecção do vestido. Durante o show de sua trupe, Pablo revela que é pai de Toninho na frente de todos.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Paula tenta ajudar Nilton com Carmem. Roni manda seus capangas eliminarem Tucão. Osvaldo avisa a Paula que Neném vai embora com Rose. Tucão foge e pega Flávia e Guilherme como reféns. Paula implora para Neném não ir embora com Rose. Tucão ameaça Guilherme e Flávia. Guilherme tenta salvar a vida de Tucão novamente. Ingrid termina com Murilo e Paula a consola. Tucão liberta Guilherme, e Flávia e ameaça Roni. Rose desiste de ir para Paris para ficar com Neném.



Pantanal

Tibério protege Muda de Levi. Tadeu escuta José Leôncio dizer que não deveria tê-lo colocado à frente da venda dos bois. Jove procura Gustavo para saber a verdade sobre a separação de seus pais. Jove chega a tempo de impedir Mariana de mandar Juma para casa e avisa à avó que ambos voltarão para o Pantanal. Tadeu resolve ir com Tibério para Aquidauana desfazer a venda dos bois sem avisar a José Leôncio. Juma fica surpresa ao ver que Muda está falando. Jove deixa José Leôncio estarrecido ao avisar a o pai que voltou para o Pantanal para ficar com Juma.