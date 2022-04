Além da Ilusão

Violeta decide se afastar de Eugênio. Após saltar de paraquedas, Lorenzo se esconde em dos inimigos em uma mata. Joaquim conhece Shirley, que lhe conta sobre Rafael. Matias briga com Violeta e Heloísa ajuda a irmã. Joaquim tenta conquistar Margô e Iolanda. Violeta procura Eugênio e os dois se amam. Davi apresenta Romana a Isadora. Matias tem uma crise e Leônidas o conforta, sob os olhares de Heloísa. Romana se surpreende com a semelhança entre Isadora e Elisa. Iolanda revela a Joaquim que Rafael não assumiu seu compromisso com ela. Mariana chantageia Santa. Interessadas no dinheiro, Margô convence Iolanda a se aproximar de Joaquim.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Paula/Neném convida Rose para ir a um coquetel, e Carmem fica enciumada. Neném/Paula foge do treino com a ajuda de Guilherme/Flávia. Cora descobre que a padaria está no nome de Flávia/Guilherme e tem uma ideia para se vingar de Pink. Teca descobre o local da despedida de solteiro e avisa a Celina. Paula/Neném se encanta ao ver Rose com as crianças na clínica. Tigrão flagra Tina e Gabriel se beijando. Edson volta a morar na casa de Nedda, e Osvaldo fica furioso. Teca se insinua para Guilherme/Flávia no Bar do Karaokê. Um homem bate no carro de Rose, e Paula/Neném a defende.



Pantanal

Irma tenta se explicar para Joventino e incentiva o rapaz a escrever para o pai. Tibério e Tadeu desconfiam da história de Lúcio. Madeleine descobre que Joventino escreveu para o pai. Juma ouve uma onça perto da casa e acredita ser sua mãe. Lúcio aparece na casa de Juma e Muda manda ele ir embora. Madeleine confronta Joventino. Guta chega à casa de Tenório e tem um embate com Alcides. Tibério questiona Lúcio, que fica intimidado. O jagunço ameaça Muda para matar Juma. Guta enfrenta Tenório. Juma sofre com a perda da mãe e Muda a consola. Ari leva a carta de Joventino para José Leôncio. O Velho do Rio aparece para Lúcio.