Além da Ilusão

Joaquim fica com raiva e assusta Isadora. Davi deduz que os documentos contra Joaquim possam estar escondidos na casa de Margô. Giovanna hesita em revelar sobre a volta de Bento e estragar a felicidade de Lorenzo. Olívia e Tenório discutem, e ela desabafa com Matias. Abel visita Úrsula. Margô conta para Iolanda que alugou um cofre no banco para abrigar os documentos sobre Joaquim. Matias repreende Tenório, que decide aceitar um trabalho abaixo de suas qualificações. Anastácia faz uma revelação a Leônidas. Joaquim e Isadora se enfrentam. Davi pede demissão da fábrica.



Cara e Coragem

Moa e Rebeca discutem durante a audiência. Martha não aceita que Leonardo se relacione com uma funcionária da SG. O romance de Andréa e Moa é descoberto pela imprensa. O Juiz toma sua decisão e deixa Moa e Rebeca contrariados. Leonardo revela a Martha que Clarice tinha um caso com Ítalo. Gustavo chama Bob para jantar em sua casa. Andréa chega à casa de Moa, e Milton presta atenção às reações de Pat. Martha procura Ítalo. Gustavo apresenta um amigo em comum com Danilo, e Bob se sente ameaçado.



Pantanal

Eugênio acolhe o Velho do Rio em sua chalana. Muda pede a Tibério que mate Tenório, como condição para se casar com o peão. Marcelo pergunta a Tenório se ele é grileiro de terras. Roberto descobre na internet que Tenório lavou com sangue a morte dos pais. José Leôncio diz a José Lucas que dará ao filho uma de suas fazendas. Eugênio conhece Érica, e sugere que a jornalista se apresente a José Leôncio. Eugênio conta a Juma que esteve com o Velho do Rio em seus braços.