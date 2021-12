Malhação: Sonhos

Lobão afirma para Nat que ficará a seu lado e a convence a confirmar para Germano que ele é seu tio Barreto. Lobão inventa para Nat que foi Duca, a mando de Gael, quem a prejudicou. Cobra garante a Duca que falará a verdade na investigação sobre o Warriors. Germano desconfia de Barreto. Germano vê Nat beijando Lobão. René ajuda Delma no restaurante. Lobão convence Nat de que Gael é o grande inimigo dos dois. Duca e Bianca falam sobre seu relacionamento. Duca questiona Heideguer sobre o paradeiro de Nat.

Nos Tempos do Imperador

Zayla tenta impedir Dolores de fugir, mas a moça consegue escapar. Gastão e Isabel se reconciliam. Pilar comemora a fuga de Dolores. Celestina garante a Nicolau que pensa em aceitar o pedido de Nino. Pilar prova seu vestido de casamento, com a ajuda de Luísa. Gastão e Augusto brigam, e Leopoldina acaba se acidentando. Samuel afirma a Pedro que Tonico é um traidor da pátria, e Caxias decide investigar o deputado. Pilar examina Leopoldina. Quinzinho despista Clemência, que se enfurece ao ver os filhos com Vitória. Chega o dia do casamento de Samuel e Pilar. Tonico volta ao Rio de Janeiro.

Quanto Mais Vida, Melhor

Paula perde a paciência com as filhas de Neném, e o jogador tenta acalmar a situação. Rute alerta Guilherme e Rose sobre o mau comportamento de Tigrão. Paula sugere lançar sua nova linha de cosméticos na inauguração do salão de Nedda. Guilherme leva Flávia para jantar. Tigrão dá um fora em Soraia, que se enfurece e inventa uma história para Denis e Cabeça. Guilherme se ofende com os comentários de Flávia. Paula diz a Nedda que quer ficar noiva de Neném. Flávia pega a carteira de Guilherme e vai embora do restaurante antes de ele pagar a conta. Bianca passa mal na casa de Paula.

Um Lugar ao Sol

Rebeca consegue evitar que Cecília encontre Felipe em sua casa. Janine acaba aceitando o anel de Bárbara. Bárbara lê a mensagem de Felipe no celular de Rebeca e descobre que a irmã está se relacionando com o rapaz. Christian/Renato é obrigado a concordar com Túlio na frente de Santiago. Noca convence Lara a descartar os pertences de Christian. Ilana revela a Breno que está grávida, e os dois se entendem. Rebeca pede um tempo a Felipe. Rebeca fica aflita ao saber que Cecília será operada. Érica descobre que Santiago pagou as mensalidades da escola de Luan antes de o filho conquistar a bolsa de estudos. Lara se assusta com as previsões de uma cartomante. Marie conta para Lara que Noca irá se casar, e a moça desconfia. Rebeca descobre que Felipe é neto de Ana Virgínia.