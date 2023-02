Mar do Sertão

José e Candoca vão para o Catende. Firmino e Lorena se beijam. Joca e Rosinha brigam pelo quarto na casa nova, e Timbó os repreende. Cira se insinua para Sabá, e Nivalda se enfurece. Vanclei troca mensagens com Nivalda. Noé pede para Quintilha mostrar onde ficam as terras de Timbó. Xaviera convence Tertulinho a convidar Deodora para almoçar na fazenda. Deodora exige que Vespertino entregue sua parte do dinheiro que ele e Floro desviaram. José e Candoca vão para o Rio de Janeiro em lua de mel. O Coronel e a Pastora Dagmar chegam para o almoço na fazenda, e Tertulinho e Deodora se surpreendem.



Vai na Fé

Theo oferece dinheiro para Sol, que o expulsa de sua casa. Jenifer pede para Kate perguntar para Bruna sobre os namorados de Sol antes de Carlão. Theo questiona Lumiar sobre as investigações do acidente. A advogada descobre que Jenifer é filha de Sol. Orfeu proíbe Theo de se aproximar de Sol. Theo pede para Kate mudar o visual para parecer com Sol quando era mais jovem. Bruna inventa um pai biológico para Jenifer. Chega o dia do batizado de Duda. Passam-se alguns meses. Jenifer cobra de Bruna uma resposta sobre seu pai biológico. A água da casa de Sol é cortada. Ben cai de uma árvore, e Lumiar se preocupa quando ele anuncia que recuperou a memória.



Travessia

Moretti insiste para que Cotinha e Leonor escutem a proposta que ele tem para Guida. Guida garante a Ivan que ele ganhará dinheiro, mesmo se o rapaz não for filho de Moretti. Leonor conta a Guida que, caso ela passe a quinta de Lisboa para o nome de Moretti, o empresário se compromete a quitar sua dívida. Gil comenta com Ari que tem vontade de voltar para seu antigo trabalho, deixando claro que não concorda com as atitudes do amigo. Ari se compromete a trazer Brisa para conversar com Guerra, desde que seja feito um teste de DNA para comprovar a paternidade de Tonho. Cidália leva Brisa ao encontro de Guerra.