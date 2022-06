Além da Ilusão

Isadora acredita que Iolanda tenha revelado seu segredo em vingança. Fátima e Benê despistam Olívia. Isadora confronta Rafael, que pede ajuda a Arminda para investigar como Mariana teve acesso ao segredo dos dois. Davi e Arminda confrontam Joaquim. Úrsula fica desapontada com Eugênio. Olívia procura Dr. Elias para refazer os testes sanguíneos de sua família. Iara não permite que Lucinha jogue futebol. Lucinha se disfarça como Lúcio e conquista uma vaga no time da fábrica. Isadora é humilhada por suas amigas e Emília sente-se culpada. Bento descobre que poderá voltar a andar. Letícia é contratada pelo Liceu. Matias declara que Isadora deverá se casar com Joaquim.

Cara e Coragem

Moa decide contar toda a verdade para Rico e explica sobre a pasta com a fórmula. Rebeca descobre que Chiquinho está na casa de Milton, pai de Moa. Danilo manda investigar a vida de Duarte. O segurança da siderúrgica avisa a Martha que a empresa foi invadida. Ítalo, Pat e Moa concordam quando Rico diz que quer mostrar a foto de Clarice para Teca. Renan briga com Lou na frente dos bailarinos, e Ísis adora. Pat convida Lou para almoçar. Moa se irrita ao ver Rebeca na casa de Milton. Rico e Ítalo procuram fotos de Clarice e Leonardo nos pertences de Teca. Duarte conta sobre Anita para Jéssica. Vini incentiva Martha a deixar a presidência da empresa com Leonardo. Jéssica conhece Anita e fica intrigada com a semelhança entre a massoterapeuta e Clarice. Rico mostra a foto de Clarice para a mãe e questiona se Teca tem informações sobre os antigos hábitos de Clarice.



Pantanal

José Leôncio incentiva Jove a se casar com Juma. Tadeu diz a Filó que se sente menos filho de José Leôncio que os outros dois irmãos. Guta conta para Tenório sobre o término do namoro com Tadeu. Renato atiça Zuleica a reivindicar seus direitos como esposa de Tenório. Guta chama Zefa de sonsa e a culpa pelo término do namoro com Tadeu. Maria Bruaca seduz Alcides. Jove leva Juma para a fazenda. Juma diz a José Leôncio que o Velho do Rio se parece com José Lucas. Trindade compartilha com José Lucas seu mau pressentimento.