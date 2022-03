Além da Ilusão

Cipriano e Onofre apartam a briga entre Davi e Joaquim. Todos no galpão começam a passar mal, e Davi deduz que foi a água contaminada. Úrsula furta um documento de Fátima e explica para Joaquim seu plano para incriminá-la pelo dinheiro roubado. Isadora é hostil com Davi. Heloísa garante a Violeta que Isadora está lutando contra seu amor por Rafael. Davi conversa com Augusta e deduz que Isadora o ama. Matias conta a Leônidas sobre a filha de Heloísa. Um técnico delata a tramoia de Joaquim na frente de Eugênio e Violeta.

Quanto Mais Vida, Melhor!

Neném/Paula culpa Osvaldo pelo acidente, e acaba imobilizando o pé. Guilherme/Flávia se irrita com Flávia/Guilherme por causa de Rose. Paula/Neném afirma que ajudará Leona contra Carmem. Flávia/Guilherme se entristece quando Rose diz que não quer mais reatar com o marido. Nedda conversa com Paula/Neném e desconfia de seu comportamento. Trombada desmaia ao ver Neném machucado. Rose fala com Guilherme/Flávia sobre a dançarina. Paula/Neném conversa com Roni. Tuninha conta sobre a festa para Ingrid. Guilherme/Flávia pensa em investir em uma padaria para Juca. Leona se veste como Pink para Gabriel. Tucão pede Flávia/Guilherme em casamento. Guilherme/Flávia discute com Celina, que passa mal.

Um Lugar ao Sol

Lara e Thaiane incentivam Noca a perdoar Aníbal. Bárbara é presa por abandonar Ludmila no carro. Noca deixa claro para Jerônimo que lutará pelos direitos de Thaiane. Santiago paga a fiança para Bárbara sair da prisão. Christian/Renato fica desolado ao saber que ele e Bárbara podem perder a guarda de Ludmila. Edgar e Rebeca se beijam. Nicole conta para Bárbara sobre o caso de Stephany e Christian/Renato.

