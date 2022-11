Mar do Sertão

Ismênia estranha ao ver o calmante de Deodora. Firmino consegue vencer a partida contra Vanclei. Vespertino se surpreende com a presença de Pajeú em seu quarto. Deodora culpa Candoca pela piora no estado do Coronel, e a médica fica intrigada. Pajeú leva Vespertino para José, que insiste que ele se entregue à polícia. Laura entrega uma documentação para Tertulinho que pode prejudicar José. Deodora dopa o Coronel. Latifa pede a ajuda de Timbó para atrapalhar o duelo entre Zahym e Maruan. Zaym atira contra Maruan, e Labibe se declara para o príncipe. Tertulinho questiona Candoca sobre seus sentimentos por ele. José encontra as promissórias de Tertulinho no cofre de Vespertino.



Cara e Coragem

Pat repreende Rebeca e exige que ela deponha contra Danilo. Fernanda não aceita ajudar Danilo a falar com Rebeca. Pat vai embora e Rebeca relembra tudo o que descobriu sobre o marido. Duarte avisa Jéssica que deixará o país. Danilo invade o apartamento de Moa para falar com Rebeca. Armandinho se solidariza com Pat. Renan fala com Anita e descobre que Jéssica mentiu para ele. Gustavo encontra com Duarte/Bob e não o deixa ir embora. Alfredo consola Pat. Hugo desaprova a ideia de Andréa de ajudar Moa. Leonardo pensa em romper com Danilo. Renan termina o namoro com Jéssica. Margareth, Dalva e Cleide decidem armar para enganar Armandinho. Ítalo encontra os falsos contratos assinados por Bob Wright. Moa tem alta do hospital e pensa em ir para a casa de Andréa.



Travessia

Juliana tenta acalmar Brisa. Ciça aceita ajudar Brisa e oferece sua casa para ela morar e ter como comprovar residência fixa. Os amigos de Brisa de Vila Isabel a ajudam a montar o quarto na casa de Ciça. Gil aconselha Ari a aceitar o convite de Guerra para se mudar para a casa do empresário. Laís marca um almoço com Helô, escondida de Stenio. Helô fica sabendo por Laís que Stenio cuida dos interesses de Oto. Cotinha diz a Guida que Moretti está tirando a sobrinha do prumo. Joel avisa a Brisa que o Juiz marcou a visita de Tonho para o fim de semana. Chiara diz a Ari que ele pode aceitar o convite de Guerra para dormir em sua casa.