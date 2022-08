Magazine Confira o resumo das novelas desta quinta-feira, 18 de agosto de 2022

Cara e Coragem Anita discute com Jonathan e termina o namoro. Moa se irrita quando Armandinho é chamado como testemunha de Rebeca. Pat pede para conversar com Danilo. Andréa se incomoda com a presença de Pat no fórum. Hugo se interessa por Enzo. Renan intimida Ísis para enganar Lou. Moa permanece com a guarda de Chiquinho e comemora com Pat, Andréa e Milton. Mart...