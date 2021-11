Malhação: Sonhos

Duca sofre com o golpe duro de Yuri, mas não desiste e acaba vencendo a luta. Heideguer desconfia do acordo de Lobão com Yuri e afirma a Henrique que romperá sua sociedade com o vilão após a final do Warriors. Cobra vence sua luta e desafia Duca para a final. Heideguer promete cumplicidade a Gael para resgatar Karina de Lobão. João questiona Bianca sobre seus sentimentos por Duca. Cobra é parabenizado por Quitéria, mas se entristece ao constatar que seu irmão Robinson ainda não o perdoou. Lobão oferece dinheiro a Cobra para que o rapaz perca a final do campeonato.

Nos Tempos do Imperador

Zayla confessa que chantageou Pilar. Samuel e Pilar reatam o noivado. Nicolau alerta Celestina sobre o risco de ter mentido para Teresa. Isabel faz com que Gastão se desculpe com Guebo. Quinzinho abandona Vitória e as crianças. Borges se interessa ao saber que Justina foi alforriada por Luísa. Pedro e Teresa participam da marcha pela abolição.

Pega-Pega

Aníbal confessa que foi ele quem cortou os freios do carro de Mirella. Maria Pia conversa com Eric sobre o tempo em que gestou Bebeth, sem saber que a menina estava escutando. Maria Pia se nega a conversar com Bebeth. Athaíde consegue retirar a tornozeleira eletrônica e se prepara para deixar o país com Lígia. Antônia avisa a Maria Pia que seus pais estão encrencados. Athaíde e Lígia entram em seu jatinho particular.

Um Lugar ao Sol

O pastor salva a vida de Lara e Mateus, que acaba perdendo o carro para o bandido. Noca repreende a neta e a faz se livrar de todas as coisas de Christian. Renato/Christian se recusa a dar dinheiro para Ravi para sustentar Joy, afirmando que a moça está aplicando um golpe no rapaz. Bárbara vasculha as coisas do marido e encontra o bilhete com o endereço de Lara. Lara e Mateus ficam juntos. Rebeca e Cecília visitam Eva na casa de repouso. Noca ajuda Camila a aceitar Dalva na sala de aula. No caminho da viagem para Pouso Feliz, Nicole nota um sangramento em Bárbara e leva a irmã para o hospital. Camila ganha o concurso de redação, escrevendo a história de Dalva. A obstetra avisa a Bárbara que o bebê está bem. Bárbara confronta Renato/Christian e liga para Lara na frente do marido.