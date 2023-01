Mar do Sertão

José se recusa a aceitar a herança do Coronel. Lorena questiona Firmino sobre sua paixão por ela. Candoca conduz Pajeú até a igreja e o rapaz confessa seus pecados para Padre Zezo. Xaviera e Deodora se agridem no meio da rua e Tertulinho defende a Xaviera, que se emociona. Pajeú acolhe Deodora. Tertulinho beija Xaviera e pede que ela fique com ele. Deodora se comove com as atitudes de Pajeú. Laura liberta Márcio da prisão, mas o demite da JM/Chaddad. Cirino pergunta se Deodora será sua nova mãe. Levi propõe tratamento ao Coronel.



Vai na Fé!

Sol diz que precisa pensar sobre proposta para ser dançarina de Lui, que se lamenta. Ben e Lumiar chegam à delegacia para ajudar Yuri. Lumiar conversa com ele, que chora. Verdadeiro culpado é encontrado, e Yuri é solto na audiência de custódia. Luz é cortada na casa de Sol. Sol conversa com Carlão, que diz que vai ter que aceitar se ela resolver dançar. Sol corre para casa de Lui para dizer que aceita trabalhar com ele.



Travessia

Stenio comunica a Moretti que Guida esteve em seu escritório querendo informações sobre o suposto filho do empresário. Guerra pede a Stenio que, quando a história do hackeamento explodir, o advogado não inclua na defesa de Moretti a vingança por causa de Débora. Chiara diz a Ari que acha que o namorado se aproximou dela para chegar em Guerra. Cotinha aconselha Guida a sair da casa onde Moretti está. Pilar encontra o inquérito de Brisa em uma gaveta camuflada na casa de Stenio. Guerra está com Ari em um restaurante e Dante chega.