Além da Ilusão

Matias prende Isadora no quarto. Leopoldo tem uma ideia para Inácio conquistar Arminda. Enrico e Emília dão um golpe no cassino. Violeta tenta impedir Matias de manter Isadora presa. Julinha transfere a festa de Natal para a casa de Eugênio. Mariana vê Arminda subindo na moto com Inácio, mas não o reconhece também. Benê reclama da proximidade de Olívia com Heloísa. Tenório beija Olívia enquanto está sonolento. Davi ajuda Isadora, que decide fugir da fazenda.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Neném tenta acalmar Guilherme. Paula se lamenta para Marcelo. Juca convida Flávia para jantar em sua casa. Guilherme grava uma cirurgia. Juca avisa à Paula que contará a verdade para Flávia. Soraia percebe a troca de olhares entre Tigrão e Tina. Neném assina contrato com o Flamengo. Guilherme se sente mal e tenta disfarçar na frente de Flávia. Paula desiste de ir ao jantar na casa de Juca. Osvaldo e Nedda se reconciliam. Bibi passa mal e todos se preocupam. Daniel encontra Guilherme desmaiado. Flávia descobre a verdade e confronta Paula.



Pantanal

Durante conversa com Madeleine, Irma acaba confessando à irmã que dormiu com José Leôncio. Madeleine acusa Irma de traidora. Tadeu defende Guta ao flagrar Tenório destratando a própria filha. Tadeu declara seu amor a Guta e os dois acabam se amando. Juma ri do jeito como Jove tenta acertar um boi marruá. Guta diz a Tadeu que não está preparada para ficar com ele. José Leôncio, mais uma vez, desconfia do caráter de Tenório. Filó e José Leôncio ficam surpresos ao se depararem com Irma. Maria Bruaca escuta a conversa de Tenório e Guta e descobre que o marido tem outra família. Irma tenta seduzir José Leôncio. Tenório questiona Maria Bruaca, ao flagrá-la chorando.